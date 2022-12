Venerdì 23 Dicembre 2022, 08:49

Caro è costato ad un vecchietto di 91 anni abbandonarsi ai piaceri dell'eros. L'anziano infatti mentre stava consumando un rapporto sessuale con una donna, che si era qualificata come badante, è stato derubato di una catenina d'oro molto costosa che portava al collo. Ma facciamo un passo indietro.

Il vecchietto, autonomo nei movimenti e lucidissimo di mente, si trovava all'interno di un bar di Frosinone a consumare un caffè. In quel frangente era entrata una donna straniera di 45 anni che aveva chiesto al titolare del bar se per caso aveva notizia di qualcuno che avesse bisogno di una badante o di una collaboratrice domestica. Il 91enne, che aveva ascoltato quelle parole, si era fatto subito avanti dicendole che lei faceva proprio al caso suo.

Da tempo infatti stava cercando qualcuno che si occupasse delle faccende domestiche. Dopo una lunga chiacchierata l'anziano aveva invitato la straniera a seguirlo per farle vedere la sua casa e le mansioni che avrebbe dovuto svolgere. Una volta però tra le mura domestiche la straniera aveva fatto capire all'anziano che lei era disposta anche a consumare un rapporto sessuale. Il novantunenne non se lo era fatto ripetere due volte. A quell'età non gli sembrava vero di poter fare ancora del sesso.

La doccia fredda è arrivata quando la governante era andata via e l'uomo si era ritrovato da solo. Soltanto a quel punto si è reso conto che mentre lui si stava dando ai piaceri dell'amore lei, con molta destrezza gli aveva tolto la catenina d'oro con un grande crocifisso che aveva al collo.

Il 91enne non ha potuto fare altro che denunciare di essere stato vittima di un furto. A seguito di accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine, la donna, di origini rom, è stata identificata ed è finita sotto processo con decreto di citazione diretta a giudizio. L'imputata che deve rispondere di furto con destrezza, è difesa dall'avvocato Graziella Sammarco del foro di Roma.

Marina Mingarelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA