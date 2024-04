Serrone, si schianta con il deltaplano su monte Scalambra: ferito

Si schianta con il deltaplano: ferito un 43enne. Il fatto è successo oggi, 10 aprile 2024, alle 14.52, quando il deltaplano condotto da un 43enne, di Ladispoli, in volo su Serrone, è precipitato in zona impervia su monte Scalambra.

Il segnalante collega del precipitato, mentre era ancora in volo, ha allertato il 118 e il 115.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Piglio per verificare tutti gli aspetti legati alla dinamica dell'incidente.

Ancora sono in corso operazioni di recupero del ferito, lo stesso comunque è cosciente, ma non sembra in pericolo di vita. Sul posto è presente un elicottero dei vigili del fuoco e varie unità del distaccamento di Fiuggi che hanno recuperato il ferito.

