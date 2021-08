Martedì 10 Agosto 2021, 02:15

Frosinone chiude per ferie. Le prime serrande si sono già abbassate ma il grosso di negozi, locali, uffici, aziende chiuderà i battenti a partire da sabato.

I giorni di serrata più evidente si concentreranno nella settimana che va da sabato 14 a domenica 22. In molti torneranno al lavoro già da lunedì 23.

Per quanto riguarda il settore commercio chiuderanno e si godranno il meritato riposo soprattutto i negozi a conduzione familiare mentre le catene di franchising eseguiranno turnazioni.

Per avere un dettaglio più specifico la Confesercenti di Frosinone ha raccolto le comunicazioni di chiusura: «Secondo quanto risulta dai dati in nostro possesso – spiega il presidente cittadino Antonio Bottini – il 70% dei commercianti chiuderà la settimana prossima. In sostanziale linea con gli anni precedenti. A differenza degli altri anni però diminuisce la durata delle ferie. Se prima due settimane era lo standard, ora si è scesi ad una».

A pesare, oltre la crisi economica, ovviamente, anche la pandemia di Covid 19. In molti hanno chiuso per tanto tempo e quindi devono recuperare; altri temono che in autunno potrebbero arrivare ulteriori restrizioni.

I SALDI

Ma anche la stagione dei saldi è andata male con una perdita del 20% rispetto allo scorso anno, che si somma al 20% della prima ondata covid. Rispetto alla stagione pre-covid, c’è stato, dunque, un calo del 40% degli introiti.

Così il periodo di chiusura diminuisce preferendo portare in cascina tutto il fieno possibile in vista di un domani incerto.

Le categorie che chiuderanno meno sono i bar e coloro che si possono permettere una turnazione di ferie in quanto dotati di maggiore personale.

Nella parte alta del capoluogo addirittura alcuni bar chiuderanno solo i giorni immediatamente successivi al ferragosto (il 16, 17 e 18) per poi tornare operativi da giovedì 19 in concomitanza con la manifestazione «La terrazza del Belvedere».

Pertanto, rispetto a qualche anno fa, quando anche prendere un semplice caffè poteva diventare un problema, quest’anno non sarà così.

IL TRAFFICO

Intanto la città (più la parte alta che quella bassa) continua lentamente a svuotarsi: poco traffico, parcheggi facili da trovare e già da questo fine settimana la popolazione residente è destinata a diminuire sensibilmente, cosa facilmente appurabile dalla quantità di rifiuti (in netto calo).

Sul fronte vacanze si registra un vero e proprio crollo di prenotazioni. I frusinati quest’anno resteranno nella stragrande maggioranza in Italia mentre in pochi hanno scelto, causa pandemia, di recarsi all’estero.

Le mete preferite oltre al litorale pontino, sono Puglia e Sardegna. All’estero invece Grecia e Spagna.

I VIAGGI

«Le prenotazioni – riferisce Lorenzo Spaziani dell’omonima agenzia viaggi – sono diminuite di circa il 50%. Complice la pandemia ma anche l’aumento dei prezzi. In Italia la meta preferita è la Puglia. All’estero il calo è stato enorme, forse arriviamo al 90%. Solo qualche giovanotto sconfina nelle isole greche o spagnole. Il periodo medio di permanenza è di sette notti».

«Le mete extra-comuninatarie – spiega Davide dell’ agenzia Lepintours-Marocco - non sono fattibili perché è vietato agli italiani recarsi fuori i confini europei per la pandemia. Questa fetta di mercato richiama molti turisti, ma al momento non è percorribile. Nel frattempo in molti rinunciano ora, in particolare le coppie che vogliono sposarsi e rinviano sia il matrimonio che il viaggio. In Italia invece le mete preferite sono Sicilia, Puglia e Sardegna e come soluzione prescelta il villaggio o l’hotel. Periodo medio di vacanza dai sette giorni in su».