Mercoledì 5 Aprile 2023, 08:56

Il Frosinone ha ripreso gli allenamenti in vista del match contro l'Ascoli di lunedì 10 allo stadio "Benito Stirpe", valido per la 32esima giornata di Serie B, con fischio d'inizio fissato alle ore 15.

Nella seduta pomeridiana di ieri hanno lavorato parzialmente in gruppo Szyminski e Kone, che quindi per la gara contro i marchigiani di mister Roberto Breda potrebbero tornare a disposizione.

Con la giornata in programma il lunedì dell'Angelo inizierà un mini-campionato di 7 turni in 39 giorni, che emetterà i verdetti finali sia in testa sia in coda, con tanti scontri diretti. I numeri delle ultime giornate dicono che il Frosinone sta un po' arrancando, mentre le inseguitrici hanno recuperato qualcosa, soprattutto il Genoa, che sta volando e che minaccia il primo posto di Lucioni e compagni, essendo arrivato a -3 punti. Nelle ultime tre partite, infatti, i giallazzurri hanno totalizzato solo 2 punti, mentre i rossoblù hanno fatto il pieno con 9 punti conquistati. Genoa che ha vinto 8 delle ultime 10 gare e che non perde dal 5 febbraio scorso.

Con la squadra di mister Alberto Gilardino ci sarà lo scontro diretto allo "Stirpe" alla penultima giornata, quando forse i giochi potrebbero essere già fatti per entrambe le formazioni, che sperano di andare in Serie A a braccetto, giocandosi il primato in classifica tra di loro. A ciò proverà ad opporsi il Bari, che il Frosinone ha già affrontato disinnescandolo con un prezioso 0-0 allo stadio "San Nicola". I galletti di mister Michele Mignani hanno guadagnato 20 punti nelle ultime 9 partite grazie a 6 vittorie e 2 pareggi, portandosi così a -7 dal Genoa e a -10 dai canarini. Lunedì avranno lo scontro diretto in casa del Sudtirol, che potrebbe dire molto sulle loro future ambizioni. Anche gli altoatesini, che hanno 11 lunghezze di distacco dal Frosinone, si giocheranno molto, per poi fare visita ai giallazzurri il prossimo 22 aprile. La squadra di mister Pierpaolo Bisoli è imbattuta nel 2023, avendo conquistato 26 punti in 12 partite. Più attardato il Cagliari, quinto a 46 punti e virtualmente tagliato fuori per i primi due posti, ma vera e propria mina vagante in chiave playoff di questo finale di campionato. L'undici di mister Claudio Ranieri, che non perde dal 3 febbraio, ospiterà il Frosinone sabato 15. In netto calo, invece, il Pisa che ha perso 2 delle ultime 3 gare e che riceverà i giallazzurri di Grosso il prossimo 6 maggio. Morale della favola il vantaggio sulla terza è di 10 lunghezze, un margine ancora rassicurante, ma memori del finale della passata stagione staff tecnico e giocatori canarini devono stare in guardia e tornare a fare bottino pieno il prima possibile, magari già dalla sfida con l'Ascoli, che con i suoi 39 punti non è ancora salvo, in una lotta per non retrocedere che sta diventando incandescente e che coinvolge mezza Serie B, dal Modena in giù. I marchigiani, per la partita dello stadio "Stirpe", dovranno fare a meno del difensore centrale Simic, squalificato per un turno dal giudice sportivo. Inoltre, è stata comminata una multa di ben 5mila euro al club bianconero "per avere propri collaboratori, al 46' del secondo tempo, ostacolato la ripresa del giuoco nascondendo il pallone ai calciatori della squadra avversaria e generando, pertanto, un momentaneo clima di tensione".

Infine, ieri c'è stato il terzo appuntamento stagionale del progetto "Frosinone sale in Cattedra" presso l'Istituto comprensivo 4 del capoluogo. Presente il fantasista giallazzurro Giuseppe Caso, che ha risposto alle domande dei giovani studenti tifosi, chiamando tutti a raccolta per il match con l'Ascoli: «Quella di lunedì sarà la partita più difficile di tutte e la più importante, spero di trovarvi tutti allo stadio».

Beniamino Cobellis

