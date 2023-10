Lunedì 2 Ottobre 2023, 08:50

Il Frosinone cade 2-0 all'Olimpico dopo cinque risultati utili consecutivi. Un Frosinone che ha giocato alla pari con la più quotata Roma per larghi tratti del match, soprattutto nella prima metà del primo tempo, in cui i giallazzurri hanno avuto una clamorosa occasione per passare in vantaggio con Cuni. Al via mister Eusebio Di Francesco ha mischiato le carte con un inedito 3-4-3 che aveva imbrigliato la Roma. Un piano tattico scombinato con l'uscita dal campo per infortunio di Romagnoli e infatti dopo pochi minuti Lukaku, servito da un tocco di Dybala, ha trovato il varco in mezzo alla difesa canarina, siglando così il vantaggio giallorosso. La gara è rimasta aperta anche nella ripresa, con la Roma che ha raddoppiato solo negli ultimi minuti con Pellegrini, mentre il Frosinone ha sprecato qualche occasione per pareggiare. Nonostante il risultato finale a fine partita il mister giallazzurro Eusebio Di Francesco è comunque soddisfatto della prova dei suoi uomini: «Il Frosinone ha creato difficoltà alla Roma e le occasioni per passare in vantaggio, ma le abbiamo sprecate. Sono stati più bravi loro che hanno concretizzato le occasioni che hanno avuto».

LA PARTITA

Il match è cambiato dopo l'uscita dal campo di Romagnoli, infortunato. «Ero obbligato a fare un cambio e non avendo altri difensori, se non un ragazzo come Lusuardi che si deve ancora inserire bene, ho dovuto per forza tornare alla difesa a quattro, che comunque facciamo sempre continua Di Francesco . Purtroppo la differenza l'ha fatta la concretezza in avanti, con la Roma che ovviamente ha più qualità. Cuni è un ragazzo che viene dalla Serie C tedesca e si sta ambientando e sta crescendo. Ci vuole tempo. Siamo una squadra giovane, sono soddisfatto dell'approccio dei ragazzi, che prima di tutto devono cercare di divertirsi, soprattutto durante gli allenamenti. Siamo una squadra consapevole di quello che fa. Sono dispiaciuto del risultato, c'è il rammarico per come è andata, ma il nostro piano tattico è saltato dopo l'infortunio di Romagnoli. Ci teniamo la prestazione che ci deve dare forza, peccato un po' per il finale di gara in cui siamo stati un po' frettolosi nel cercare la profondità». Su sponda Roma il commento a caldo del bomber Romelu Lukaku: «Abbiamo parlato molto durante la settimana, dovevamo vincere e abbiamo vinto. Ho segnato, ma io sono a disposizione della Roma, la squadra è più importante. I compagni mi hanno aiutato molto. È ancora presto, il campionato è lungo e dobbiamo continuare così».