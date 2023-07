Giovedì 13 Luglio 2023, 08:47

È appena arrivato dalla Georgia per la sua prima esperienza calcistica importante al di fuori del paese di origine con sulle spalle il carico di aspettative portato dalla esplosione del suo connazionale Kvicha Kvaratskhelia, protagonista dello scudetto napoletano. Ma Giorgi Kvernadze, non ha paura di volare. Si è subito aggregato al gruppo del Frosinone in preparazione precampionato a Fiuggi e sta imparando a conoscere l'ambiente calcistico italiano.

Per lui ci vorrà tempo, ma intanto, attraverso i canali ufficiali del club giallazzurro, iniziamo a conoscerlo. Poche parole ma decisamente chiare: «Sono felice di essere arrivato al Frosinone. Sarà una stagione di successo, ne sono convinto, sia per la mia squadra che a livello personale».

Di lui si è parlato come un giocatore con l'istinto del dribbling, con grande personalità. La sua specialità non è la finalizzazione e, nelle ultime stagioni nella prima serie georgiana, prima con il Saburtalo Tblisi, poi con il Telavi e da ultimo con la Dinamo Batuni, ha disputato 36 partite segnando tre reti e fornendo altrettanti assist. Numeri ancora poco indicativi per il 20enne georgiano, sul quale però, chi lo conosce bene, è pronto a scommettere. Non è un caso che un manager di altissimo livello come Cristiano Giuntoli, ora alla Juventus, lo aveva attenzionato per il Napoli per tentare di bissare la scommessa vincente di Kvaratskhelia. Un altro manager vincente come Angelozzi non lo ha perso di vista e dopo un lungo inseguimento lo ha portato a Frosinone. Se gli si chiede però quali sono le sue caratteristiche tecniche, il giocatore preferisce non commentare, lasciando la risposta al campo: «Non mi piace molto parlare di me, tutto quello di cui sono capace preferisco farlo vedere sul campo. Indubbiamente il giocatore al quale mi ispiro è il mio idolo Kvara».

Del connazionale ha seguito le gesta: «Ho visto tutte le sue partite e penso che le sue prestazioni siano state le migliori di tutta la Serie A della scorsa stagione. È un giocatore fantastico». Gli piace giocare sull'ala sinistra.

Di Francesco che ben conosce le difficoltà che hanno i giocatori stranieri al loro primo anno fuori dalle "mura amiche", soprattutto se giovani, è pronto ad aspettarlo: «Bisognerà dargli i tempi per adattarsi, i giovani bisogna anche saperli aspettare», ha detto il mister a margine della conferenza stampa di sabato, proprio nel parlare del giovane neo acquisto georgiano.

Ma cosa ha convinto Kvernadze a scegliere Frosinone e la Serie A italiana? «Ho percepito il grande interesse da parte del Frosinone nei miei confronti, volevo questa esperienza. Il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Serie A in Italia. Cercherò di dare il massimo per questa maglia».

Intanto il Frosinone sul versante mercato, nelle ultime ore ha dato comunicazioni ufficiali solo per le uscite, come quelle ampiamente previste di Insigne al Palermo e di Ricci alla Sampdoria. Ma ha anche finalizzato, pur se non ufficializzato, alcune trattative pesanti, come quella con il Sassuolo per la cessione di Daniel Boloca in cambio dei cartellini di Marchizza e Harroui, spuntando anche il prestito secco di Turati per un'altra stagione. L'entusiasmo dei tifosi cresce. Dopo il primo giorno di vendita libera (martedì), gli abbonamenti hanno raggiunto quota 8mila.

GIOVANI CIOCIARI IN NAZIONALE

GIOVANI CIOCIARI IN NAZIONALE

Intanto il calcio ciociaro si fregia anche della propria rappresentanza a livello internazionale con i due talenti locali, Giacomo Faticanti, centrocampista sorano in forza alla Roma e Lorenzo Palmisani, alatrense titolare e miglior portiere del torneo lo scorso anno con la Primavera1 di mister Gorgone. I due saranno tra i protagonisti, in campo o in panchina lo vedremo, della Nazionale Under 19 che sfiderà nella semifinale europea la Spagna, con diretta alle 21 su RaiSport.