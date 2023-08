Presentati Jorge, Soulé e Lirola: fantasia latinoamericana a Frosinone

Porteranno a Frosinone un della fantasia, dell’estro e della grande voglia di divertirsi giocando tipiche dei giocatori latinoamericani i tre ultimi acquisti del Frosinone: lo spagnolo Pol Lirola, l’argentino Matias Soulé ed il brasiliano Kaio Jorge, presentati pochi minuti (oggi, 30 agosto) fa presso la sala conferenze del Benito Stirpe.

Per Lirola, il più esperto tra i tre un “Ritorno in Italia motivato anche dalla presenza in questo club di Angelozzi e del mister Di Francesco coni quali già ho giocato insieme”. Per i due giovanissimi sudamericani arrivati in prestito dalla Juventus, la consapevolezza di poter avere a Frosinone la possibilità di consacrarsi nell’Olimpo del calcio europeo. Domani sull' edizione cartacea e digitale del Messaggero, un servizio completo con le interviste ai tre nuovi giallazzurri.