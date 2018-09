di Gianpaolo Russo

Mini-rivoluzione per la viabilità intorno al nuovo stadio Benito Stirpe di Frosinone in vista della prima gara casalinga in programma il 16 settembre contro la Sampdoria. Ieri nel vertice del comitato provinciale della sicurezza è emersa la necessità di attuare alcune modifiche per migliorare la sicurezza e la viabilità durante le gare del Frosinone calcio.

MENO PARCHEGGI

La già carente dotazione di parcheggi sarà ulteriormente aggravata dalla decisione di eliminare i circa 300 posti auto lungo via Armando Fabi. Anche questi parcheggi saranno interdetti per consentire, soprattutto in fase di deflusso quando il traffico resta bloccato anche per oltre un'ora, ai mezzi di soccorso di muoversi in maniera più agevole. Nei prossimi giorni si terrà un incontro tra amministrazione comunale e vertici della Asl per capire come garantire l'accesso al pronto soccorso ed evitare che le auto dei tifosi parcheggino all'interno della Asl privando chi va a trovare un parente della possibilità di parcheggiare. Ci sono comunque alcuni terreni privati che vorrebbero realizzare parcheggi (a pagamento) proprio a ridosso dello stadio che il comune ha intenzione di valutare oppure di fronte all'ex Mtc. Ma ci vorrà tempo.

Via Fabi off-limits Se parcheggiare durante le partite sarà vietato lungo via Fabi, scatterà anche il divieto di accesso dalla Monti Lepini nella fase di deflusso dallo stadio. Ciò per consentire di avere più spazio per i pedoni e per le auto in uscita dallo stadio e migliorare la sicurezza.

L'amministrazione comunale pensa di potenziare il servizio dei bus navetta per trasportare i tifosi dalle aree di sosta più lontane come piazzale Europa o il parcheggio posto di fronte il tribunale ma anche dalla stazione.

LUCI SULLA MONTI LEPINI?

In occasioni delle partite serali si è riscontrato che migliaia di persone che hanno parcheggiato la propria auto nei parcheggi di piazza Pertini (palazzo dell'Agenzia delle Entrate) percorrono al buio e senza marciapiedi il tratto che va dalla rotatoria di via Fabi sino all'incrocio con via Mascagni. Un'abitudine pericolosissima in quanto quelle poche centinaia di metri sono completamente al buio e privi di marciapiedi. Per questo si pensa a posizionare nelle gare serali proiettori di luce della protezione civile per illuminare la strada in attesa dei lavori di riqualificazione della Monti Lepini .

LA RIQUALIFICAZIONE

La società del Frosinone calcio ha presentato a fine luglio il progetto per riqualificare l'anello intorno allo stadio con nuovo asfalto, nuovi marciapiedi e più decoro nelle aree che circondano l'impianto sportivo. Il comune deve dare una risposta ma il sindaco ieri ha fissato i tempi: «l progetto non necessità di particolari esami ha spiegato il primo cittadino Nicola Ottaviani - in quanto si tratta di semplici opere di manutenzione ma l'amministrazione deve eseguire una cessione temporanea delle aree esterne ai privati. Pertanto si sta valutando se sia necessario un passaggio in giunta o in consiglio. Entro ottobre l'iter amministrativo contiamo di chiuderlo così da poter avviare i lavori».



