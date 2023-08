Sabato 19 Agosto 2023, 08:56

Sale la febbre per il debutto in Serie A del Frosinone. Biglietti a ruba e stadio tutto esaurito per la prima con i campioni d'Italia del Napoli. In città fervono i preparativi e già da ieri nell'area intorno allo stadio "Stirpe" sono stati messi in campo i primi provvedimenti relativi alla viabilità. In viale Olimpia è stato creato un percorso di separazione per consentire ai pullman e alle auto dei tifosi ospiti di giungere al nuovo parcheggio loro riservato. Transennata anche l'area antistante la curva nord con percorsi pedonali separati da quelli destinati al transito dei veicoli diretti ai parcheggi prenotati. Già arrivati dalla mattinata di ieri i mezzi delle tv, con il parcheggio antistante la tribuna autorità già colmo di camion che trasportano le attrezzature.

VIA FABI

Le misure adottate congiuntamente da Comune e Questura scatteranno già tre ore prima dell'incontro, previsto alle 18.30. La novità principale, rispetto al passato, è la chiusura al traffico del tratto di via Fabi dalla rotatoria di corso Volsci sino alla rotatoria dell'ospedale. Possono accedervi, oltre ai mezzi autorizzati delle forze dell'ordine e dei soccorsi, anche coloro che accompagnano disabili purché dotati di apposito tagliando e coloro che hanno acquistato il pacchetto abbonamento più parcheggio per i pochi posti ubicati alle spalle della curva nord o dietro la tribuna centrale.

Previsto un imponente servizio d'ordine con oltre 200 uomini tra polizia e carabinieri e quattro pattuglie dei vigili urbani che presidieranno i due varchi di accesso (rotatoria corso Volsci-via Fabi e rotatoria ingresso ospedale) supportati anche dal nuovo sistema di videosorveglianza arricchito da 26 telecamere che monitoreranno in particolare il percorso stradale riservato alla tifoseria ospite (oltre 1.200 i tifosi partenopei annunciati).

Previsti anche controlli a campione per evitare di far avvicinare all'impianto chi ha biglietti eventualmente falsificati e quelli dall'alto con un elicottero che sorveglierà l'intera area intorno allo stadio.

IPOTESI NAVETTE

Si fa strada una possibilità per facilitare l'avvicinamento dei tifosi di casa allo stadio. Non si farà in tempo ad attuarla per oggi, ma non è escluso che dalla partita casalinga contro l'Atalanta (sabato prossimo) possa essere attivato un servizio navetta tra la zona aeroporto (dove non mancano i parcheggi) e lo stadio. Per quanto riguarda i consigli dispensati per i tifosi del Frosinone, l'invito è quello di arrivare in anticipo allo stadio per evitare assembramenti ai varchi e ai tornelli, mentre i parcheggi a disposizione sono quelli soliti: in piazzale Europa e strade limitrofe, parcheggio di fronte Tribunale e di piazza Pertini allo Scalo.

Attenzione sarà riposta anche in fase di deflusso quando inevitabilmente qualche disagio alla circolazione sarà da mettere in preventivo. Da verificare, infine, l'imbuto che si crea in corrispondenza dell'uscita dalla curva nord per immettersi nelle stradine adiacenti a via Dei Giochi Delfici dove c'è un varco pedonale di appena tre metri che nelle gare con tanto pubblico va in tilt. Qui confluiscono i tifosi in uscita non solo dalla curva nord, ma anche dalla tribuna est (distinti) e dalla curva sud. L'alternativa, sobbarcandosi qualche passo in più, è percorrere via Dei Giochi Delfici (la strada che collega via Fabi a via Casaleno alle spalle della tribuna autorità).

Il tutto in attesa della strada destinata ai tifosi ospiti i cui lavori dovrebbero partire nelle prossime settimane. L'arteria, che sarà realizzata dalla Provincia nell'ambito della costruzione della nuova scuola secondaria, collegherà viale Michelangelo a viale Olimpia passando alle spalle del Conservatorio. Le disposizioni per la viabilità di oggi si attueranno solo negli altri big match con Juve, Inter, Milan, Roma e Lazio.