Conoscere il libro. Sapere come nasce un'idea di scrittura. Conoscere i percorsi che portano alla scelta di una strategia e di una tecnica narrativa. Se ne parlerà domani al Nicolucci Reggio nell’ambito dell’iniziativa Incontro con un Autore.

L'evento si svolgerà online. Ospite d'onore Sergio Calzone, autore di fama nazionale, da anni proiettato verso l'editoria scolastica e la narrativa per ragazzi. All'incontro parteciperanno tutte le classi del Nicolucci Reggio, comprese quelle dell'Ipsia, impegnate in un percorso volto a restituire dignità ad una disciplina, l'Italiano, cui l'Istituto ha deciso di offrire lo spazio che merita, riuscendoci. In particolare, domani gli studenti isolani scopriranno come nasce un’idea di scrittura, in che modo l’autore sceglie le strategie narrative e le tecniche di racconto o di esposizione, come “nascono” i personaggi, come si sviluppa una storia, come si sceglie un finale. E poi, ancora, il difficile percorso dell’impaginazione, della stampa, della pubblicazione fino alla vendita nelle amate librerie.

Negli istituti Ipsia e Itas di Sora - IIS Nicolucci Reggio di Isola del Liri é stato deciso di prendere il “libro” sottobraccio e di ripercorrere, supportati dalla competenza magistrale del dottor Sergio Calzone, autore di fama nazionale, e in collaborazione con la casa editrice Edisco, la sua vita: dal concepimento all’età adulta, passando attraverso le “difficili” fasi della sua giovinezza. “La vita di un libro: dal concepimento all’età adulta” è infatti il titolo dell’appuntamento di domani che vedrà il coordinamento di Mirella Pantanella e la supervisione del dirigente Mario Luigi Luciani.

E’ un obiettivo fondamentale per gli studenti quello che si sono prefissati gli insegnati della scuola isolana: familiarizzare con il libro, il supporto principe della letteratura. E’ attraverso di essa, la letteratura, che si comprendere il mondo, così come le sue regole e le sue complessità.

Ad oggi il Nicolucci Reggo ha all’attivo due notevoli risultati: il successo dell’incontro con l'autrice Cristina Ferri e il piazzamento al primo posto tra i "raccoglitori" della zona, nell'edizione 2020 di #ioleggoperchè.

L’appuntamento di domani, giovedì 3 dicembre, avrà inizio alle ore 16, attraverso la piattaforma della scuola, dove sarà presente, puntuale, il dirigente scolastico Mario Luciani che ha accolto con soddisfazione questa sterzata verso la promozione della lettura, come veicolo di conoscenza, immaginazione, curiosità e successo.



