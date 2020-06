© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un mese fa la morte di Guglielmo Mollicone , il papà coraggio che per vent’anni ha lottato con un unico obiettivo: ottenere giustizia per sua figlia Serena, crudelmente assassinata e il corpo gettato in un bosco.Alle 16 di oggi al Tribunale di Cassino riprenderà l’udienza preliminare nei confronti dei cinque imputati che, a vario titolo, rispondono della morte della 18enne, avvenuta il primo giugno 2001 ad Arce.Quella di oggi sarà l’udienza nella quale parleranno le parti civili, l’avvocato Dario De Santis storico avvocato di papà Guglielmo e ora legale della zio Antonio, ma anche l’avvocato Sandro Salera che rappresenta la sorella di Serena, Consuelo. Un’udienza, dinanzi al giudice Domenico Di Croce, in cui, inevitabilmente, il pensiero andrà a Guglielmo, un uomo divenuto il simbolo della lotta, rispettosa, composta, di chi crede e chiede giustizia. E la chiede per sua figlia. «Vogliamo la verità. Non una verità qualsiasi». Queste le parole pronunciate in più di qualche occasione dall’avvocato Dario De Santis. Una frase fatta propria da tutti i familiari della 18enne che oggi, come sempre, saranno in Tribunale per rappresentare Serena e Guglielmo. Proprio grazie alle tenacia di papà Guglielmo Mollicone e dell’avvocato Dario De Santis, che, per ben due volte nel 2009 e nel 2015, hanno presentato richiesta di opposizione all’archiviazione si è arrivati all’udienza dal Gup, alla soglia di un probabile processo a carico di cinque imputati che la Procura di Cassino (nelle persone dei sostituti procuratori Beatrice Siravo e Maria Carmen Fusco), ritiene responsabili della morte di Serena.GLI INDAGATIRispondono di concorso in omicidio volontario l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, l’ex maresciallo Franco Mottola, sua moglie Anna Maria e suo figlio Marco (tutti difesi dall’avvocato Francesco Germani); di concorso morale risponde l’ex luogotenente Vincenzo Quatrale (difeso dagli avvocati Paolo D’Arpino e Francesco Candido), al quale viene contestato anche l’istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzi (morto nell’aprile del 2008). Il sott’ufficiale Francesco Suprano (assistito dagli avvocati Eduardo Rotondi ed Emiliano Germani), risponde di favoreggiamento dell’ex comandante della stazione di Arce. Tutti i carabinieri nel 2001 erano in servizio ad Arce e il giorno della morte di Serena erano in caserma.Si è costituita, come noto, tramite l’avvocatura dello Stato, anche l’Arma dei carabinieri, perché l’omicidio, come ricostruito dai Pm, avrebbe leso l’immagine del corpo. L’assassino della studentessa, infatti, sarebbe avvenuto in un alloggio della stazione dei carabinieri di Arce, dove la giovane si era recata per avere un chiarimento con Marco Mottola. Qui la ragazza sarebbe stata picchiata e sbattuta con la testa contro una porta interna. Una delle prove, che la Procura ritiene essere determinante, è scritta nella relazione della professoressa Cristina Cattaneo (del Labanof di Milano, centro di medicina Legale), con la quale è stata ritenuta compatibile la frattura cranica trovata su Serena e il segno di effrazione sulla porta. Tutte accuse che gli imputati hanno sempre respinto.Entro la fine di luglio si deciderà. Le prossime udienze ci saranno il 14 e il 29 luglio.