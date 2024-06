Lunedì 10 Giugno 2024, 06:45

Diciotto udienze, 44 testimoni ascoltati, tra conferme e colpi di scena. Termina oggi, 10 giugno 2024, l'istruttoria dibattimentale davanti alla corte d'assise d'appello di Roma, dove si sta celebrando il processo per l'omicidio di Serena Mollicone, avvenuto il primo giugno 2001 ad Arce. Nella tarda mattina è prevista la requisitoria dell'accusa e le conclusioni delle parti civili, tra esse la famiglia della giovane e l'Arma dei carabinieri.

Imputati con l'accusa di concorso in omicidio volontario: l'ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola (comandante della stazione dei carabinieri di Arce nel 2001), il figlio Marco, la moglie Anna Maria e l'ex luogotenente Vincenzo Quatrale; mentre il carabiniere Francesco Suprano risponde di favoreggiamento personale nei confronti dell'ex maresciallo Mottola. Tutti gli imputati sono stati assolti in primo grado dalla corte d'assise di Cassino il 15 luglio 2022, con la motivazione arrivata nel febbraio 2023, della mancanza di prove nei loro confronti.

Sentenza appellata dal pm Beatrice Siravo che, anche in appello, ha sostenuto l'impianto accusatorio che, nel 2020, portarono il Gip a rinviare a giudizio tutti gli imputati. Per l'accusa l'omicidio della studentessa è avvenuto in in alloggio, a trattativa privata, della caserma di Arce, dove la 18enne sarebbe stata spinta da Marco Mottola contro una porta, rimasta stordita, sarebbe stata poi soffocata con un sacchetto di plastica chiusole con il nastro adesivo attorno all testa. Un impianto che, però, in primo grado è stato "demolito" con le motivazioni della corte d'assise.

In appello, con il processo partito il 26 ottobre 2023, sono stati ascoltati 44 testi chiamati dall'accusa, tante le conferme, ma c'è stato chi, come Marco Malnati proprio all'ultima udienza dibattimentale il 23 maggio scorso, ha cambiato versione rispetto al primo grado. L'uomo amico e compare del brigadiere Santino Tuzi, in appello ha confessato: "Santino mi disse di aver visto Serena entrare in caserma e non uscire". Confermando, così, uno degli elementi più controversi e dibattuti del processo: l'ultimo avvistamento della 18enn prima della morte la mattina del primo giugno, quando Tuzi era di piantone in caserma. Dichiarazione choc che Tuzi aveva fatto nella primavera del 2008, sette anni dopo il delitto, prima di togliersi la vita.

C'è stata poi la dichiarazione, ma entrata prima nel dibattimento, dell'ex barbiere di Marco Mottola che in appello ha detto: "Prima del funerale di Serena tagliai i capelli a Marco Mottola, aveva le meches". Sull'avvistamento al bar Della Valle della 18enne, invece, si è consumato anche in appello lo scontro tra Carmine Belli e Pierpaolo Tomaselli.

Già calendarizzata per il 24 giugno prossimo l'udienza in ci saranno le arringhe degli avvocati della difesa Mottola, Quatrale e Suprano.