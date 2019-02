Omicidio di Serena Mollicone, una perizia incastra il figlio del maresciallo dei carabinieri

Serena Mollicone sarebbe stata uccisa da Marco Mottola, il figlio dell'ex comandante della Stazione dei carabinieri di Arce. A questa conclusione giunte l'ultima perizia consegnata alla Procura di Cassino. Dopo aver raccolto indizi sufficienti per individuare il luogo del delitto, gli alloggi di servizio della caserma dell'Arma, ora nuovi accertamenti avrebbero consentito anche di indicare chi avrebbe materialmente ucciso la ragazza: Marco Mottola, appunto, che secondo le ricostruzioni investigative, avrebbe avuto un alterco con Serena prima di ridurla in fin di vita, facendole sbattere la testa contro una porta.

Oltre a Marco Mottola, risultano indagati il padre Franco, ex maresciallo dei carabinieri, e la madre Anna, con l’accusa di concorso morale nell’omicidio e per istigazione al suicidio del brigadiere Tuzi, il luogotenente Vincenzo Quatrale, e con quella di favoreggiamento l’appuntato Francesco Suprano.



Serena Mollicone scomparve da Arce, piccolo centro in provincia di Frosinone, il 1° giugno 2001 e venne poi trovata priva di vita, con le mani e i piedi legati e la testa stretta in un sacchetto di plastica, in un boschetto ad Anitrella, frazione del vicino Monte San Giovanni Campano.



Dopo la cosnegna di quest'ultima perizia, le indagini sull'omicidio di Serena Mollicone, coordinate dal sostituto procuratore di Cassino Beatrice Siravo, si avviano al termine.

