Serena Mollicone, le motivazioni della sentenza. I giudici: «Elementi indiziari non sorretti da prove sufficienti»

Sono usciti dalla cancelliera penale del tribunale di Cassino poco dopo le 12.30 di oggi, 6 febbraio, i due giudici togati, uno dei quali ora in pensione, che lo scorso 15 luglio, assieme alla giuria popolare, hanno assolto i cinque imputati per l'omicidio di Serena Mollicone. Ora sono attese le notifiche alle parti e solo dopo si conosceranno i dettagli.

«Gli esiti dibattimentali non offrono indizi gravi, precisi e concordanti sulla base dei quali possa

ritenersi provata, oltre ogni ragionevole dubbio la commissione in concorso da parte degli imputati della condotta omicidiaria contestata», scrivono i giudici.

Sentenza Mollicone, i risvolti dopo l'assoluzione. La difesa Mottola: «Abbiamo querelato 12 persone»

Sentenza Mollicone, avvocato dei Mottola minacciato di morte: «C'è una caccia alle streghe»

Ancora: «Sono emerse delle prove che si pongono in termini contrastanti rispetto alla ricostruzione dei fatti da parte della pubblica accusa. Ci si riferisce in primo luogo - si legge nelle motivazioni - agli ordini di servizio della stazione di Arce» dei quali «non solo non è stata provata la falsità ma sono emersi numerosi elementi probatori di segno contrario, che inducono a ritenere, sulla base delle risultanze e valutazioni già svolte, che i citati servizi esterni siano stati effettuati dai militari interessati».



Dal momento del deposito inizieranno a decorrere i 45 giorni per l'appello. La procura, ma anche le parti civili, analizzeranno il contenuto della sentenza, successivamente presenteranno appello. Tanta l'attesa da parte della famiglia della ragazza, la cugina Gaia Fraioli, solo pochi giorni fa aveva detto: «Attendiamo come abbiamo fatto in questi 22 anni con lo spirito di verità e giustizia».