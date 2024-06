Serena Mollicone, l'accusa: «La versione di Tuzi sull'ingresso della 18enne in caserma è credibile»

La rivelazione di Santino Tuzi, che disse di aver visto Serena Mollicone entrare nella caserma di Arce il 1 giugno del 2001, intorno alle ore 11, e di non averla vista più uscire è «credibile».

E' quanto ha detto il sostituto procuratore generale Francesco Piantoni, dando inizio questa mattina, 10 giugno 2024, alla requisitoria davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Roma, nel corso del processo di secondo grado per l'omicidio della 18enne di Arce uccisa 23 anni fa. "Dobbiamo credere a Tuzi per come l'ha detto il 28 marzo del 2008", ha sottolineato mentre quella che è "assolutamente non credibile" è la ritrattazione. Tuzi, ritrattò le sue dichiarazioni, e poi ritrattò la ritrattazione. Infine morì suicida l'11 aprile dello stesso anno. Nel processo sono imputati il maresciallo Franco Mottola, ex comandante della caserma di Arce, il figlio Marco, la moglie Annamaria e i carabinieri Francesco Suprano e Vincenzo Quatrale, tutti assolti in primo grado.