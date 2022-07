Serena Mollicone, la notte più lunga ad Arce. Affissi striscioni all'ingresso del paese

La notte più lunga, quella che si appresta a vivere Arce. In paese c’è grande attesa per la sentenza di domani pomeriggio nell'ambito del processo per l'omicidio di Serena Mollicone, avvenuto il primo giugno 2001. In serata sono apparsi striscioni, proprio all’ingresso del paese, con la scritta: "Giustizia per Serena”. Molti soprattutto giovani che questa notte la trascorreranno in veglia. Mentre per domani pomeriggio è stata organizzato un sit-in silenzioso nel luogo dove fu rinvenuto il corpo, in località Fonte Cupa, il 3 giugno 2001.

A processo è finito l'ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, sua moglie Annamaria e suo figlio Marco, assieme a due ex militari della stazione di Arce.