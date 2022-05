Serena Mollicone, il primo giugno ricordo e marcia silenziosa in vista della sentenza

Il primo giugno prossimo saranno 21 anni dalla morte di Serena Mollicone, il processo è alle battute finali: la sentenza è in programma entro luglio. La famiglia tramite la cugina Gaia Fraioli, ha annunciato che la ricorderà proprio il primo giugno.

"Il 1° Giugno, alle ore 18, presso la Chiesa SS. Pietro e Paolo, in via Umberto I° ad Arce, si terrà la messa in ricordo di Serena, a 21 anni dalla sua scomparsa.



A seguire - ha spiegato la cugina- , a fine cerimonia, si terrà una fiaccolata silenziosa nelle vie del centro storico, dove Serena abitava e passava la maggior parte delle sue giornate. Ringraziamo le persone che vorranno partecipare".