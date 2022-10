Tempi più lunghi per conoscere le motivazioni con le quali sono stati assolti gli imputati per l'omicidio di Serena Mollicone. Il giudice a latere della Corte d'assise di Cassino ha chiesto una proroga di 90 giorni per depositare gli atti. Il termine era in scadenza per il 15 ottobre prossimo. Con la sentenza erano stati assolti tutti gli imputati: Franco, Marco e Anna Maria Mottola, ma anche i due carabinieri Francesco Suprano e Vincenzo Quatrale.