Serena Mollicone, depositate le motivazioni della sentenza

Sono usciti dalla cancelliera penale del tribunale di Cassino poco dopo le 12.30 di oggi, 6 febbraio, i due giudici togati, uno dei quali ora in pensione, che lo scorso 15 luglio, assieme alla giuria popolare, hanno assolto i cinque imputati per l'omicidio di Serena Mollicone. Ora sono attese le notifiche alle parti e solo dopo si conosceranno i dettagli. In queste ore restano tanti interrogativi.

Su tutti: dov'è stata assassinata la 18enne il primo giugno 2001? La procura ha ritenuto che l'omicidio è da circoscrivere in un alloggio della caserma dei carabinieri di Arce. Ancora. La dichiarazione choc dell'ex brigadiere Santino Tuzi ( morto suicida sette anni dopo l'omicidio) che riferì di aver visto la giovane entrare in caserma quella mattina di giugno, com'è stata inquadrata? È stata ritenuta credibile?



Dal momento del deposito inizieranno a decorrere i 45 giorni per l'appello. La procura, ma anche le parti civili, analizzeranno il contenuto della sentenza, successivamente presenteranno appello.

Tanta l'attesa da parte della famiglia della ragazza, la cugina Gaia Fraioli, solo pochi giorni fa aveva detto:"Attendiamo come abbiamo fatto in questi 22 anni con lo spirito di verità e giustizia.