Serena Mollicone, chi era la studentessa trovata morta ad Arce: dalla scomparsa all'udienza, cosa sappiamo

Una svolta nel caso di Arce, dove 23 anni fa Serena Mollicone, la studentessa di 18 anni, scomparve il 1° giugno 2001 e venne ritrovata morta due giorni dopo in un bosco. La ragazza di Arce, in provincia di Frosinone, «ha impattato contro la porta» in base a quanto emerge dalle consulenze. A dirlo il procuratore generale della Corte d'appello di Roma nel corso della requisitoria, che terminerà nell'udienza del 24 giugno, nel processo di appello per la morte della ragazza.

Nel procedimento davanti alla Corte d'Assise di appello della Capitale sono imputati Franco Mottola, ex maresciallo dei carabinieri di Arce, la moglie Annamaria, il figlio Marco e Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano, due militari dell'arma. I cinque furono tutti assolti in primo grado.





Chi era Serena Mollicone

Serena Mollicone era una studentessa italiana di 18 anni scomparsa il 1º giugno 2001, il cui corpo fu trovato due giorni dopo in un bosco vicino ad Arce, in provincia di Frosinone.

La sua morte turbò profondamente tutta Italia, attirando l'attenzione mediatica e investigativa.

Com'è morta

Serena «morta per asfissia causata dal nastro adesivo con cui è stata imbavagliata e poi le è stato messo il sacchetto sulla testa. Dall'autopsia sono emerse anche una serie di lesioni tra cui alcune fratture craniche e un consistente infiltrato emorragico ma la cosa strana è che nessuna di questa fratture è scomposta. Quindi a causarle è stato un oggetto ampio e piatto come la porta».

Il carabiniere: «Entrò, ma non la vidi uscire»

Sono «credibili» le dichiarazioni rese all'epoca dei fatti di Santino Tuzi, il brigadiere dei carabinieri di Arce, morto suicida nel 2008. L'uomo riferì di aver visto la ragazza entrare nella caserma di Arce il 1° giugno del 2001, intorno alle ore 11, e di non averla più vista uscire. Quella che è «assolutamente non credibile» è la ritrattazione secondo quanto detto dal sostituto procuratore generale Francesco Piantoni. Tuzi, infatti, ritrattò le sue dichiarazioni, e poi ritrattò la ritrattazione. Si tolse la vita poi l'11 aprile dello stesso anno.

La vicenda: dalla scomparsa al ritrovamento del corpo

Il 1º giugno 2001 Serena Mollicone uscì per alcune commissioni e non fece più ritorno a casa. La sua famiglia denunciò immediatamente la scomparsa. Le ricerche che coinvolse familiari, amici, volontari e forze dell'ordine furono avviate subito.



Il 3 giugno 2001 il corpo di Serena Mollicone fu ritrovato in un bosco nella zona di Anitrella, vicino ad Arce, nascosto dalla vegetazione e coperto con rami e foglie. La ragazza era stata colpita violentemente alla testa e poi soffocata secondo quanto emerse dagli esami autoptici.

Le indagini: in carcere un innocente

Nel 2004 finì in carcere con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere il carrozziere Carmine Belli, in seguito considerato innocente. Ad incastrarlo un tagliando, trovato nella sua carrozzeria del dentista dove era stata quella mattina Serena. Fu assolto dalla Cassazione nel 2006. «A me, senza nessuna prova, fecero fare un anno e sette mesi di carcere».

L'uomo da imputato divenne testimone. Nel 2021 disse di aver visto la 18enne davanti al bar a Chioppetelle mentre veniva strattonata da un ragazzo la mattina dell'omicidio. Ma la sua testimonianza fu considerata inattendibile. Per l'accusa a strattonare la ragazza sarebbe stato Marco Mottola, ipotesi, però, caduta in primo grado.



Le indagini: dopo anni la svolta



Complicate e con prove ininfluenti le indagini iniziali per anni non portarono a risultati concreti. Furono seguite diverse piste, tra cui i legami affettivi della ragazza, ma non emersero prove decisive per individuare i responsabili del delitto.

Poi la svolta del 2008: Serena sarebbe stata uccisa nella caserma dei Carabinieri di Arce e in seguito il suo corpo trasportato e abbandonato nel bosco. Nel 2011, il maresciallo Franco Mottola, all'epoca comandante della stazione dei Carabinieri di Arce, fu iscritto nel registro degli indagati insieme ad altri componenti della sua famiglia e della caserma.

Solo nel 2020, ben 12 anni dopo, Franco Mottola, sua moglie Anna Maria e il figlio Marco, insieme ad altri due carabinieri, furono rinviati a giudizio. Il processo iniziò nel 2021 e portò alla luce numerosi dettagli sul caso di Arcore.