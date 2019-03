Sequestra 15 persone nella Curia vescovile, giovane arrestato dalla polizia

Sequestra 15 persone presso la Curia Vescovile del capoluogo, arrestato dalla polizia un ghanese di 25 anni.

I fatti sono accaduti ieri pomeriggio.



Come ricostruito dagli agenti della Squadra Volante, intervenuti in seguito a segnalazione giunta sulla linea di emergenza 113, il giovane aveva sequestrato 15 persone presenti in una struttura di accoglienza, presso la Curia Vescovile, sita in Viale Volsci, nella parte bassa del capoluogo. Il gesto era finalizzato ad estorcere denaro.



Ad aggravare la sua posizione anche l’atteggiamento violento mostrato all’arrivo dei poliziotti nel tentativo di dileguarsi; a seguito dell’aggressione subita due agenti rimanevano feriti.



Il giovane è stato arrestato e dovrà rispondere di sequestro di persona ai fini dell’estorsione, resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.





