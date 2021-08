Senza patente ruba l'auto del padre priva di assicurazione, finisce contro un albero e provoca un incendio

Giovedì 26 Agosto 2021, 15:09 - Ultimo aggiornamento: 15:32

Senza patente di guida ruba l'auto al padre priva di assicurazione, finisce contro un albero e provoca un incendio.

I carabinieri dellla Compagnia di Pontecorvo hanno denunciato un 29enne di Colle San Magno, incensurato .

Il ragazzo, nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida, prelevava l’auto di proprietà del padre, tra l’altro priva di assicurazione, all’insaputa dello stesso, allontanandosi per le strade di Roccasecca, ove, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo del veicolo terminando la corsa contro un tronco di un albero.

A seguito dell’impatto l’autovettura prendeva fuoco e le fiamme si propagavano nella vegetazione incolta circostante, prontamente domate dai Vigili del Fuoco di Cassino intervenuti sul posto, mentre il 29enne veniva trasportato dal personale del 118 presso l’ospedale della Città Martire per le contusioni riportate.

Il veicolo privo si assicurazione veniva sottoposto a sequestro ed il conducente segnalato anche per “ guida senza patente” .