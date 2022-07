Sabato 23 Luglio 2022, 09:10

L'amore per gli animali ha portato alla condanna una coppia di giovani sposi. Entrambi avevano trasformato un appartamento in affitto alla periferia di Frosinone, in un vero e proprio canile. Ogni bestiola randagia che trovavano per la strada veniva rifocillata e portata nel loro appartamento in attesa di una famiglia che potesse adottarla. Ma quel comportamento così generoso ed altruista nei confronti degli animali aveva recato loro non pochi problemi condominiali. I cani infatti continuavano ad abbaiare incessantemente arrecando fastidio agli altri condomini. A questo da aggiungere il cattivo odore che proveniva da quella abitazione e che disturbava il proprietario dell'immobile che alla fine proprio per motivi di igiene si è rivolto al servizio dell'Asl che aveva emanato una ordinanza di sgombero per quegli animali.

Ma i coniugi, nonostante la disposizione avevano continuato a vivere con tutte quelle bestiole in quella casa. E per fare dispetto al proprietario prima di andare via gli avevano danneggiato le soglie di marmo delle finestre, e sempre con un oggetto contundente, avevano danneggiato anche i balconi. Non contenti di ciò avevano pensato bene anche di sabotare l'antenna televisiva per evitare che il titolare dell'appartamento potesse vedere la Tv. Quest'ultimo però a seguito di quei comportamenti che avevano messo a dura prova i suoi nervi ha fatto scattare la denuncia. Più volte i due coniugi erano stati redarguiti dal proprietario dell'immobile che li aveva invitati ad avere un comportamento più idoneo nei confronti degli altri condomini costretti spesso a lunghe veglie perché l'abbaio intenso dei cani impediva loro di prendere sonno. Ma siccome i rimproveri non avevano sortito alcun effetto, per forza di cosa aveva dovuto rivolgersi alla legge. Nei giorni scorsi per la coppia è arrivata la sentenza di condanna per il reato di violenza privata. I due coniugi sono stati condannati ad un anno e trenta giorni di carcere, oltre il risarcimento danni quantificato in cinquemila euro e alle spese processuali.

