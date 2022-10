Semaforo spento all'incrocio della Tomacella, si scontrano quattro auto: feriti e traffico in tilt

Semaforo non funzionante sull'Asse Attrezzato di Frosinone all'incrocio della Tomacella, si scontrano quattro auto. Ci sono anche dei feriti, ma non destano particolare attenzione. Il traffico è andato in tilt per consentire i soccorsi. Il guasto del semaforo da tempo è al centro delle proteste degli automobilisti.