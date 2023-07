Mercoledì 5 Luglio 2023, 06:54

Nel giorno verità, l'amministrazione Mastrangeli si accinge questa mattina ad approvare il bilancio. E per la prima volta di questo governo a guida centrodestra il Consiglio verrà svolto in prima convocazione. All'ordine del giorno i debiti fuori bilancio (circa 10 milioni di euro) e il bilancio di previsione, l'atto di indirizzo politico-economico più importante dell'amministrazione. Il sindaco Mastrangeli, evidentemente non temendo "imboscate" da parte di alcuni dei suoi, non intende ricorrere alla seconda convocazione quando il numero legale scenderebbe (bastano 13 sì) ma intende approvare il bilancio a maggioranza compatta. Come dire che le polemiche interne alla sua maggioranza e i distinguo di alcuni consiglieri comunali durante l'ultima approvazione del piano di gestione dei rifiuti dove erano usciti dall'aula in segno di disappunto sono acqua passata. E ieri sera i consiglieri "dissidenti" Maurizio Scaccia, Pasquale Cirillo, Anselmo Pizzutelli e Giovanni Bortone si sono riuniti per discutere il da farsi. Oggi servono 17 voti favorevoli su una maggioranza che conta 22 consiglieri. Insomma si è sul filo di lana e basta qualche assenza per rischiare di non approvare il bilancio in prima convocazione. La scelta di indire il Consiglio comunale alle 8.30 del mattino è quindi un messaggio politico chiaro del primo cittadino che vuole capire se la maggioranza sia compatta o meno.

LE PROTESTE

I PUNTI

L'opposizione però protesta: «Non c'è stata condivisione su questa scelta dichiara Angelo Pizzutelli, capogruppo del Pd e molti dei nostri, per impegni di lavoro inderogabili non potranno partecipare alla seduta consiliare. Io stesso alle 10 ho un appuntamento lavorativo e dovrò lasciare l'aula poco dopo l'inizio del Consiglio. Sia chiaro che la scelta di approvare qualsiasi ordine del giorno in prima convocazione è legittima ma se ci fosse stata maggiore condivisione avremmo potuto scegliere un altro giorno o altro orario». L'opposizione non presenterà la sfilza di emendamenti, la prassi in questi casi. «Questo è un bilancio puramente tecnico spiega Pizzutelli - dove di indirizzi nuovi politici c'è ben poco. Certo non ci convincono i debiti fuori bilancio alcuni dei quali sono stati prodotti dalla passata amministrazione di centro destra e che secondo noi si potevano in qualche modo evitare. Per questo motivo non voteremo il bilancio e verificheremo il responso della Corte dei Conti». L'ex sindaco, Domenico Marzi, invece preparerà un intervento sui debiti fuori bilancio: «Su questi argomenti c'è molto da dire visto che per anni abbiamo sentito che la produzione di questi debiti erano ascrivibili solo alle amministrazioni di centro sinistra».Venendo ai punti all'ordine del giorno presenti anche delibere di tipo urbanistico come l'approvazione del regolamento per la monetizzazione delle aree a standard urbanistici negli interventi edilizi, la verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie. L'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è al terzo punto cui seguono i vari debiti fuori bilancio che riguardano la famiglia Arduini, la Delta Lavori, la Frosinone Mobilità e Servizi, la Past Costruzioni, Abbatangelo, l'impresa Sangalli , la Geaf e la società Acqua Azzurra. L'amministrazione ha previsto anche un fondo di riserva e garanzia da cui attingere in via preventiva nel caso in cui dovessero emergenze nei prossimi mesi nuovi debiti.