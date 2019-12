Scuole superiori in provincia di Frosinone, i nuovi indirizzi che guardano all'occupazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Giunta regionale del Lazio ha approvato il Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno 2020/2021. Nella pianificazione, spiega l'assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Claudio Di Berardino, c'è stata «una particolare attenzione agli sbocchi professionali. Sono, infatti, stati introdotti nuovi indirizzi di studio in aree e settori dove le aziende richiedono più manodopera, come ad esempio l’indirizzo Informatica e telecomunicazioni o Enogastronomia e ospitalità alberghiera».Nella provincia di Frosinone il Piano prevede l’attivazione di nuovi indirizzi in linea con la vocazione del territorio: adsono stati attivati gli indirizzi Informatica e telecomunicazioni e Scienze applicate rispettivamente al Petrini e al Pietrobono. Aoltre all’indirizzo Sportivo presso lo scientifico Da Vinci, ci saranno anche gli indirizzi di Grafica e telecomunicazioni e Moda articolazione tessile e Abbigliamento moda presso il Baronio.Al Majorana dinascono gli indirizzi Trasporti e logistica e per gli adulti quelli in Elettronica-elettrotecnica-automazione e Informatica-telecomunicazioni. Sempre a Cassino, al San Benedetto, è stato introdotto l’indirizzo Coltivazione e lavorazione di materiali lapidei.