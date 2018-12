© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conferme e novità nel piano di dimensionamento scolastico 2019-2020 della Provincia di Frosinone approvato dalla Regione. Ecco cosa prevede: il mantenimento degli istituti comprensivi di Serrone, Piglio, Monte San Giovanni Campano (1 e 2), Sant’Elia Fiumerapido e degli istituti superiori I.I.S Marconi di Anagni, I.I.S. Brunelleschi di Frosinone, I.I.S. Martino Filetico di Ferentino (liceo classico).È stata decisa, inoltre, l’apertura di una sede staccata dell’Agrario dell’I.I.S. Angeloni di Frosinone a Paliano. All’I.I.S. Nicolucci di Isola del Liri, invece, sarà attivato l’indirizzo Grafica e Comunicazione. Sono state accolte, inoltre, sempre stando a quanto reso noto dalla Provincia, le richieste di alcuni istituti scolastici: per l’I.I.S. Alighieri di Anagni l’indirizzo di liceo sportivo, per l’I.I.S. Marconi di Anagni quello di Amministrazione finanze e marketing (articolazione «relazioni internazionali per il marketing made in Italy) e di Costruzione ambiente e territorio: attivazione dell’articolazione geotecnica, per l’I.I.S. Medaglia d’Oro di Cassino via libera al percorso Relazioni internazionali per il marketing, per l’I.I.S. Martino Filetico di Ferentino l’indirizzo liceo linguistico, per l’Itis Morosini di Ferentino è stata inserita l’articolazione «Automazione» nell’indirizzo Elettronica ed elettrotecnica e, infine, per l’I.I.S. Bragaglia di Frosinone partirà il corso Servizi culturali e dello spettacolo.«Si tratta di un progetto di dimensionamento che abbiamo voluto costruire tenendo presenti le esigenze delle istituzioni scolastiche e delle realtà comunali nelle quali sono collocate», ha spiegato il presidente Pompeo.