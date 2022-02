Sabato 12 Febbraio 2022, 08:11 - Ultimo aggiornamento: 08:20

Le fiamme si sono sprigionate all'improvviso. E, in pochi istanti, hanno avvolto completamente l'autobus di linea urbana con a bordo gli studenti dell'Itis Majorana' e del liceo scientifico Pellecchia'.

Una tragedia sfiorata grazie alla prontezza dell'autista che, appena accortosi della gravità, ha messo in salvo i ragazzi facendoli scendere subito dal bus. È accaduto ieri mattina a Cassino, in zona Folcara, dinanzi all'Istituto Tecnico e a pochi passi dal Liceo Scientifico.

Erano all'incirca le 9.30 quando dal vano motore del mezzo di trasporto si è sprigionata una nuvola di fumo e, poi, delle fiamme altissime. L'autobus della ditta che gestisce il trasporto dal centro città agli istituti scolastici e viceversa stava trasportando gli studenti del secondo turno, quelli che - secondo il piano degli ingressi scaglionati per il contenimento della diffusione del virus - entrano a scuola alle 9.40. «Il bus - proveniente da Cassino stava per svoltare nella zona, dove insistono gli istituti scolastici, quando si è alzato il fumo lasciando a terra una scia di gasolio».

Inizia così il racconto del consigliere comunale di maggioranza Fausto Salera, testimone dell'episodio. Il consigliere, insieme al dirigente dell'Area Tecnica del Comune, l'ing. Mario Lastoria, si trovava lì ad effettuare un sopralluogo per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione a led.

«Appena svoltato, l'autista continua il racconto di Salera ha percorso circa venti metri e si è fermato per mettere in salvo i ragazzi. Li ha fatti scendere dalla porta davanti. Per fortuna, prima dei danni irreparabili, tutti i passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo».

Ad allertare i soccorsi è stato lo stesso consigliere Salera, il quale, in attesa dell'arrivo di Polizia e Vigili del Fuoco, si è prodigato per cercare di deviare il traffico.

«Ho accompagnato mia nipote a scuola riferisce un altro testimone mentre facevo manovra con la macchina, per raggiungere la strada principale, mi sono trovato davanti il mezzo avvolto dalle fiamme alte. Nella zona si stava creando un ingorgo di auto. Per questo alcune auto hanno attraversato il Campus dell'università; altre in direzione S. Angelo.

«La nostra prima preoccupazione aggiunge il consigliere è stata quella di accertarci della incolumità dei ragazzi. Dal vicino Itis si è portato in strada il personale Ata e i docenti che hanno prestato i primi soccorsi, ma le fiamme erano altissime».

Sul posto, oltre agli uomini del Commissariato di Cassino, sono intervenuti i vigili del fuoco del 3 A turno B del Distaccamento di Cassino, che hanno spento il fuoco.