Lunedì 13 Settembre 2021, 15:58 - Ultimo aggiornamento: 16:04

Genitori tranquilli: un messaggio sul telefonino vi avviserà quando lo scuolabus sta arrivando e, un secondo messaggino, vi avviserà quando l’automezzo è giunto a scuola.

Dunque, tutti i genitori, ovunque siano, possono conoscere quando i figli entrano a scuola e quando devono andare a riprenderli presso la “fermata”.

E’ la prima volta che questo servizio viene offerto in Ciociaria e partirà dal primo ottobre. Da oggi al primo ottobre la società che gestisce il servizio, la Cialone Tour, sta raccogliendo tutti i numeri di cellulare dei genitori che poi dovranno essere avvisati.

Questo servizio innovativo rientra nell’accordo firmato questa mattina tra il Comune di Ferentino e la Cialone Tour che ha vinto la gara d’appalto per i prossimi 5 anni.

Dal canto suo la società mette a disposizione della città 10 nuovissimi scuolabus da 32 posti ciascuno. Tutti sono muniti di pedana per disabili.

Il servizio sarà assicurato da 22 dipendenti assunti dalla Cialone Tour.

A tal proposito va detto che anche ad Anagni la Cialone Tour garantirà il servizio scuolabus.

«Sì - precisa la dottoressa Pofi, dal Comune anagnino - perchè qui la gara è stata bloccata da un ricorso al Tar. L’udienza si è tenuta il 20 luglio, ma ancora non c’è la sentenza. E poichè lo scuolabus è un servizio essenziale per la città, lo abbiamo assegnato, per tre mesi, dopo l’esame di un paio di preventivi, alla Cialone Tour, in attesa, appunto, della decisione del Tar. Le linee attuali, per coprire tutto il territorio, sono nove».