Scuolabus fuoristrada, paura a Pontecorvo

Uno scuolabus del Comune di Pontecorvo è rimasto coinvolto in un incidente: aveva circa 20 bambini a bordo. Le cause del sinistro sono ancora da definire: probabilmente un guasto improvviso dei freni, o a causa di un tamponamento, il bus è finito in un fossato di ritorno da una gita che gli alunni della scuola media e della "Paola Sarro" avevano fatto in mattinata Vallevona (nel comune di Pico). Solo due studenti lamentavano dei dolori e alcune ferite. Sul posto si è recata per un sopralluogo l'assessore alla Pubblica Istruzione Annagrazia Longo il dirigente scolastico Urgera.