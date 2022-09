Domenica 11 Settembre 2022, 08:12

Rischia di iniziare con uno sciopero di protesta ad Anagni l'anno scolastico 2022-2023 che partirà domani, 12 settembre, nella scuola di Pantanello, nella parte bassa della città dei papi. I genitori sono infatti decisi, salvo cambiamenti dell'ultima ora, a segnalare così la propria irritazione per un tema più volte evidenziato ma finora non risolto. Il problema, già segnalato qualche giorno fa, è quello relativo allo stato dei locali, sia nella parte esterna che nella parte interna della scuola. Un panorama desolante, caratterizzato all'esterno da situazioni di disordine e sporcizia che si trovano anche all'interno. La dirigenza scolastica, nei giorni scorsi, ha fatto presente che sarebbe stato necessario da parte dell'amministrazione comunale procedere in gran fretta ai lavori di sistemazione della struttura, soprattutto in considerazione che, come detto, per quanto riguarda quella scuola l'anno scolastico inizierà domani. Alle contestazioni dei genitori e della dirigenza aveva risposto, due giorni fa, il consigliere di Fratelli d'Italia con delega al manutentivo Riccardo Ambrosetti. Che aveva ricordato a tutti i contestatori come, mentre per quanto riguarda l'area esterna pulizia e manutenzione attengono al personale del comune, il disordine la sporcizia nei corridoi e nelle aree interne al plesso invece fanno riferimento al personale scolastico.



Argomentazioni a cui ieri ha replicato con una lettera la dirigente dell'istituto cui fa riferimento il plesso di Pantanello, la dottoressa Germano. Che ha sottolineato come la succitata sporcizia segnalata in diverse circostanze non sia un problema di manutenzione straordinaria ed ordinaria, che in effetti farebbe riferimento al personale scolastico, ma di polvere sparsa dovunque, dovuta all'uso improprio di estintori. Che dovrebbe essere, in questo caso, pulita dal personale del comune. Il punto è che però, chiunque debba pulire quelle aule, a poche ore dall'inizio della scuola il caso è ancora da risolvere. Di qui la decisione, se lunedì mattina tutto non dovesse essere messo a posto, di uno sciopero per protesta annunciato dai genitori degli alunni della scuola.

E problemi di tipo simile ad Anagni ci sono anche, a poche ore di distanza dall'inizio dell'anno scolastico, nella scuola media di San Magno. Ieri la dirigente ha segnalato come in molte aule ci siano stati, dopo le piogge battenti degli ultimi giorni, casi di allagamento. Sul tema si è espresso anche il consigliere comunale di Casapound Valeriano Tasca. Che ha ricordato come il comune avesse annunciato, mesi fa, di aver investito circa 650.000 euro di fondi covid.«Ed oggi scopriamo che ci piove dentro», ha concluso l'esponente di minoranza.

Paolo Carnevale

