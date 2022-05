Domenica 8 Maggio 2022, 11:18 - Ultimo aggiornamento: 11:19



Il plesso della scuola Primaria Melfi di Sopra di Pontecorvo è stato intitolato a Bernardino Pulcini, maestro, scrittore e giornalista (corrispondente dell'edizione provinciale del Messaggero dal 1952 agli anni 2000). Uno dei suoi libri Pontecorvesità, sulla storia, gli usi e i costumi locali, è diventato il manuale di tutti i cittadini di Pontecorvo. La cerimonia d'intitolazione c'è stata ieri mattina alla presenza della figlia Egle, delle nipoti Enrica e Gaia e delle autorità locali. «Siamo onorati di questa intitolazione. Un progetto - ha detto la figlia - portato avanti dalle maestre e dalla dirigente scolastica che abbiamo condiviso pienamente. Mi dispiace non avere accanto mio fratello Igor che ci ha lasciati nel 2019. Sono l'unica rappresentante della famiglia assieme alle mie figlie Enrica e Gaia, siamo molto contenti perché per mio padre la scuola era tutto. Lui ha iniziato quando ero piccolina a darmi questo amore per la scuola e sono diventata un'insegnante come lui, quest'anno andrò in pensione. Sono felice perché da oggi, tutti i giorni, almeno una persona al giorno nominerà il nome di mio padre. E' stato un grande papà, un grande uomo che mi ha insegnato tanto. Mi ha insegnato il valore dell'affetto, dell'amore e delle cose semplici. Valori che sto trasferendo alle mie figlie. Ringrazio -ha concluso - le maestre che hanno voluto l'intitolazione della scuola a mio padre». A fare gli onori di casa la dirigente Cinzia Vettese, il sindaco Anselmo Rotondo e l'onorevole Francesca Gerardi. «Bernardino Pulcini era il maestro, colui il quale ha saputo infondere cultura e tradizione, una plesso che ora, orgogliosamente, porterà il suo nome», ha detto il sindaco Anselmo Rotondo.