Lunedì 30 Agosto 2021, 04:10



Ci risiamo. Sta per suonare la campanella, ma la riapertura delle scuole si presenta con i problemi di un anno fa: doppi turni e trasporti. In più, ora, si aggiunge la posizione dei docenti no-vax che potrebbe di mettere in crisi il regolare inizio delle lezioni.

Problemi, questi, che il sindacato affronterà, oggi, alle 14,30, in un vertice convocato dalla Cisl.

«La notizia dei doppi turni sta già scatenando la reazione, durissima, dei dirigenti scolastici - spiega Carlo Ferrazzoli (Cisl) - contrari alle lezioni sia di mattina che di pomeriggio. Posizione che condividiamo perchè ben conosciamo gli orari dei pullman (e le carenze soprattutto nei collegamenti con i paesi più piccoli). E conosciamo i sacrifici che verrebbero chiesti ai ragazzi se dovessero venire a scuola in orario pomeridiano».

Il sindacato, tra l’altro, sugli orari dei bus e sui collegamenti con le città sedi di Istituti superiori, ha elaborato uno studio ben approfondito, evidenziando forti lacune e carenze. «Le nostre - osserva Ferrazzoli - non sono semplici prese di posizione, ma il frutto di un’analisi seria e approfondita che ci convince, ancor di più, di come i doppi turni, a questo punto, sarebbero a dir poco nefasti».

Tra l’altro l’esibizione del green pass per accedere ai pullman rende ancor più lenta la partenza; un particolare da non sottovalutare, considerando che i ragazzi delle medie e delle superiori sono oltre 22 mila in provincia.

Per questo il sindacato chiede, eventualmente, di ricorrere alle ditte private per favorire il trasporto scolastico.

LA NOVITÀ

Ma la grossa novità di quest’anno è rappresentata dalla netta posizione dei docenti no-vax. In Ciociaria sono circa il 10% del corpo insegnante.

Chi non è in regola con il green pass sarà sospeso dal servizio e resterà senza stipendio: una condizione che i docenti possono superare mettendosi in aspettativa o in congedo. In entrambi i casi si spalancherebbero le porte a centinaia di supplenti. Precari che, ovviamente, dovranno essere muniti (a loro volta) del certificato verde.

E se la dirigente del Liceo Scientifico di Frosinone, Antonia Carlini, sollecita la Asl a collaborare al fine di avere subito un elenco dei docenti vaccinati, l’Assopresidi del Lazio chiede «che la registrazione del green pass sia immediata, come dopo un tampone, mentre in alcuni casi occorre attendere giorni».

L’APPELLO

Intanto il segretario della Cisl, Carlo Ferrazzoli, rilancia un appello già fatto mesi fa: «Occorre che tutti siano vaccinati. Ci sono evidenze mediche e scientifiche che ci rassicurano sull’efficacia delle dosi. E’ questo l’unico modo per una corretta e ordinata ripresa delle lezioni. Pertanto la Cisl invita tutto il personale a completare il ciclo delle vaccinazioni. Fermo restando che gli studenti, ai quali non è richiesto alcun “certificato verde” dovranno stare in aula, sempre, con la mascherina».

Nel frattempo i dirigenti scolastici aspettano di sapere come, e quando, funzionerà la «app» che, controllando la certificazione verde dei lavoratori della scuola, potrà dare il via libera o meno all’ingresso del docente o del bidello a scuola: si tratta di un aspetto molto delicato visto che coloro che saranno sprovvisti di green pass verranno considerati assenti ingiustificati e, dal quinto giorno di assenza, sospesi dal servizio.