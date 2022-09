Sabato 10 Settembre 2022, 08:17 - Ultimo aggiornamento: 08:18

È corsa contro il tempo per rimettere le cose a posto prima della campanella di lunedì, ma con tutta probabilità i problemi saranno risolti solo tra martedì e mercoledì. Il primo giorno dopo le vacanze estive rischia di essere all'insegna del caos in numerose scuole della provincia. Le graduatorie per l'assegnazione delle cattedre stilate dall'ufficio scolastico sono risultate piene di errori, alcuni macroscopici, altri tecnici. E quindi, a pochi giorni dal rientro sui banchi, è stato necessario rimettervi mano. Se per gli incarichi di ruolo, gli errori non sembrano essere così numerosi e in ogni caso sarebbero facilmente risolvibili, i problemi maggiori si registrano per l'assegnazione dei precari, sia per le materie curricolari che per il sostegno. Solo in quest'ultimo caso parliamo di circa 200 posti. Lunedì molti alunni non avranno a disposizione un docente. Problemi ci sarebbero anche per gli amministrativi.

UFFICI SENZA PERSONALE

«Non abbiamo i numeri esatti perché non c'è ancora una ricognizione dei posti - spiega Alessandro De Santis dello Snals Scuola- Purtroppo quest'anno la provincia arriva completamente impreparata al rientro a scuola. Il lavoro sulle graduatorie deve essere fatto nei mesi di luglio e agosto, ma l'organico dell'ufficio scolastico della provincia di Frosinone è sottodimensionato. Se a questa carenza cronica, che segnaliamo da tempo senza essere ascoltati, si aggiungono le ferie, era inevitabile che si arrivasse ad una situazione del genere. Paradossalmente l'anno scorso, nonostante il momento delicato legato alla pandemia, questo tipo di problemi non ci sono stati. Quest'anno invece è il caos. Per alcune cattedre sono stati assegnati due o tre docenti, in altri casi lo scorrimento delle graduatorie in base ai punteggi è stato fatto in maniera errata. Ad oggi centinaia di cattedre restano scoperte. I problemi maggiori ci saranno per il sostegno. Con tutta probabilità si riuscirà a ridefinire le assegnazioni solo tra martedì e mercoledì».

Pierfederico Pernarella

