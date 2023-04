Mercoledì 26 Aprile 2023, 07:17

A scuola di legalità con i cani della Guardia di Finanza. L'iniziativa, organizzata dal Secondo istituto comprensivo di Monte San Giovanni Campano, è in programma oggi, ancora una volta nell'impianto sportivo di Anitrella.

Per la seconda volta nel giro di meno di un anno, dunque, con il patrocinio del Comune di Monte San Giovanni Campano, si terrà un'esibizione del gruppo cinofili alla presenza degli addestratori specializzati delle Fiamme Gialle. Per gli alunni della scuola sarà un'occasione per vedere all'opera, da vicino, le unità a quattro zampe in forza al reparto della Finanza.

Fiuto e istinto sono tra le principali caratteristiche e per questo vengono impiegati in diverse attività, da quelle di carattere preventivo, come controlli e accertamenti anche sui mezzi che viaggiano sulle strade, a quelle di servizio nell'ambito di operazioni di vario tipo. Il precedente appuntamento si era tenuto nel maggio scorso con il gruppo cinofilo della Guardia di Finanza di Formia. Protagonisti erano stati anche i circa duecento bambini sempre del Secondo istituto comprensivo. Nei giorni che avevano preceduto l'appuntamento, ai piccoli allievi erano stati fatti realizzare dei lavori sul tema della legalità, soprattutto disegni, data la loro età. Oggi i militari spiegheranno anche come vengono addestrati i cani e i bambini potranno assistere ad alcune simulazioni d'intervento.