Ballottaggio ad Anagni, Natalia vince la sfida con Cardinali e resta sindaco della città dei Papi

Il sindaco uscente di Anagni Daniele Natalia vince la sfida al ballottaggio con Alessandro Cardinali. Alle ore 15.39, con la metà dei seggi scrutinati, Natalia ha ottenuto 2.962 preferenze pari al 55,5%, mentre Caridnali con 2.245 voti è al 42,2%.

L'affluenza alle urne per il rinnovo del consiglio comunale e la scelta del sindaco, è stata pari al 60,30 per cento degli aventi diritto. Al primo turno a votare era andato il 74,77 per cento degli elettori.