Reddito di cittadinanza percepito illegalmente, lavoro nero in un autolavaggio e contrasto ai reati predatori. Nelle ultime ore i carabinieri della Compagnia di Sora hanno messo a segno due operazioni nella città di Sora ed emesso due fogli di via ad Arpino.

I Militari del Nucleo operativo al comando del capitano Cianfarano al termine di accertamenti, hanno denunciato per “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche correlata alla percezione indebita del reddito di cittadinanza” due persone residenti in città.

Il primo è un 51enne, già noto per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo ometteva di dichiarare il possesso di un autocarro e di un furgone e che nel periodo di gennaio e febbraio 2021 aveva eseguito dei lavori idraulici in almeno 12 abitazioni, non dichiarati al fisco.

L’altro è un 52enne, anche lui già conosciuto alle forze dell’ordine per lesioni, per aver violato il requisito formale della mancata iscrizione al centro dell’impiego trasferendo la residenza presso l’abitazione di un amico, sebbene continuasse a risiedere stabilmente presso l’abitazione dei genitori. A carico di entrambi sono state avviate tutte le procedure per la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza ed il recupero delle somme ingiustamente percepite che ammontano ad alcune migliaia di euro.

L’OPERAZIONE

Si tratta solo dell’ultima operazione che le forze dell’ordine hanno concretizzato nelle ultime ore proprio in materia di reddito di cittadinanza. Purtroppo, i “furbetti” sono molti e anche per questo proseguono serrati i controlli e gli accertamenti su tutto il territorio.

E sempre a Sora i militari della locale Stazione, unitamente al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Frosinone, nell’ambito di un servizio straordinario predisposto dal Comando Provinciale hanno eseguito un controllo nei confronti di un autolavaggio del luogo gestito da un egiziano. Sono emerse diverse condotte illecite: la mancata applicazione delle misure anti contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro e l’impiego di un lavoratore non formalmente assunto.

A seguito di ciò è stata stabilita la sospensione dell’attività imprenditoriale per l’impiego di personale in nero nella misura del 50% rispetto a quello assunto. A carico del titolare, 42enne cittadino egiziano residente a Sora, sono state elevate sanzioni amministrative per euro 4.200.

ARPINO

Nelle ultime ore, infine, nel centro storico di Arpino, i carabinieri della locale Stazione agli ordini del luogotenente Tiziano Sbardella, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio e di prevenzione e contrasto dei reati, hanno identificato una 53enne ed un 57enne, entrambi residenti nella provincia di Salerno. I due, già noti per precedenti contro il patrimonio, si aggiravano nei pressi di esercizi pubblici e negozi del paese senza giustificato motivo. A loro carico, è stata avanzata la proposta per l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Arpino per tre anni.



Domenica 20 Giugno 2021, 02:50