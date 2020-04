© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scoperte a Fiuggi due case di riposo abusive, l’attività socio assistenziale veniva svolta in due alberghi.Le irregolarità sono state riscontrate dalla Asl di Frosinone e dalla polizia di Fiuggi che hanno svolto i controlli congiuntamente: la prima ha già chiesto al sindaco di emettere un’ordinanza per la cessazione delle attività di residenza per anziani, mentre la polizia procederà con la richiesta di sospensione della licenza alberghiera.Succede anche questo a Fiuggi, centro ciociaro famoso per la sua acqua oligominerale ma più volte balzato alla cronache, purtroppo, da quando è esplosa l’emergenza Coronavirus in provincia di Frosinone.Primo Comune ciociaro a registrare un caso di positività al Covid-19 il 2 marzo scorso, Fiuggi ha pagato anche lo scotto di veder aumentare il numero dei contagi per la presenza, sul proprio territorio, della casa di riposo comunale “Hermitage” dove si sono registrati 17 casi di infezione da Coronavirus tra gli ospiti della struttura.E proprio da un’ispezione della Asl, insieme a quelle della Polizia, è venuta alla luce la nuova situazione.Si tratta di due alberghi che ospitano anziani e che, secondo quanto è stato contestato in seguito agli accertamenti, svolgerebbero funzione di struttura socio-assistenziale senza le dovute autorizzazioni comunali.A darne notizia, ieri, è stato l’assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato. «Dai controlli a tappeto che si stanno eseguendo – ha comunicato l’esponente della giunta Zingaretti - sono state scoperte due case di riposo abusive a Fiuggi. La Asl di Frosinone ha immediatamente richiesto al sindaco di emettere l’ordinanza di chiusura e di trasmettere ai Carabinieri dei NAS tutta la documentazione».Nell’ambito del piano di controlli pianificato dalla Asl, che sta verificando le condizioni in cui operano le strutture dove sono ospitati gli anziani, i soggetti più a rischio contagio Covid-19, sabato mattina gli ispettori dell’Asl si sono recati in due strutture ricettive, entrambe situate a Fiuggi Fonte.Hanno riscontrato la presenza di 18 anziani in una , e 11 in un’altra, tra i 70 e 90 anni, autonomi e in buone condizioni fisiche compatibilmente con l’età.In entrambi i casi è stata contestata la mancanza dell’autorizzazione per esercitare l’attività socio assistenziale.LE ISPEZIONILe ispezioni, effettuate dagli uomini del commissariato di Fiuggi agli ordini del vice questore Sergio Vassalli, sono scattate in seguito all’attività investigativa svolta sul territorio in quanto era stata notata la presenza degli ospiti nei due alberghi che, tuttavia, non avevano comunicato i nominativi delle persone alloggiate all’autorità di pubblica sicurezza (obbligatoria per legge ogni 24 ore).Di qui i controlli e la conseguente contestazione ai proprietari della trasformazione della struttura ricettiva in casa di riposo senza la dovuta autorizzazione. Oltre alla sanzione amministrativa in questo caso è prevista la sospensione o la revoca della licenza alberghiera. Inoltre, verrà informata l’autorità giudiziaria circa la violazione dell’obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza delle persone alloggiate.Sulla richiesta dell’azienda sanitaria di Frosinone al sindaco di Fiuggi, Alioska Baccarini, l’interessato ha risposto: «Avvierò l’istruttoria domani stesso (oggi ndr). Se, come sembra, trattasi di strutture alberghiere che sono state trasformate in case di riposo senza autorizzazione, è chiaro che mi confronterò con la Prefettura e con la Asl per poi procedere alla rimozione della attività abusiva da parte del responsabile dell’ufficio competente».