Scoperta maxi evasione da 120 milioni di euro a Sora, nei guai un commerciante cinese

Un'evasione fiscale per circa 120 milioni di euro è stata scoperta dai finanzieri del comando provinciale di Frosinone nel corso di una verifica fiscale nei confronti di una società nel commercio di abbigliamento ed oggettistica elettrica ed elettronica. Le operazioni ispettive, eseguite dalle fiamme gialle della Tenenza di Sora, sono scaturite da un'indagine di polizia giudiziaria eseguita nei confronti di un'azienda, nella città Volsca: il titolare, di origine cinese, irreperibile agli accertamenti, aveva omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi per importi considerevoli ed era stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per reati fiscali. Le indagini si sono poi allargate e sono emersi ulteriori casi di imprese che avevano omesso di presentare le dichiarazioni fiscali.In particolare una società, attiva nell'hinterland della capitale e anch'essa gestita da asiatico, non solo aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni dal 2014 al 2017 ed occultato tutti i ricavi conseguiti, ma in sede di avvio delle attività ispettive non aveva neppure presentato le scritture contabili, ostacolando la ricostruzione del reale volume d'affari realizzato.I finanzieri sono riusciti a quantificare la base imponibile sottratta a tassazione, per un ammontare complessivo di circa 79 milioni di euro, e di constatare violazioni all'Iva per un ammontare complessivo di circa 41 milioni di euro. Il legale rappresentante della società è stato denunciato per occultamento di scritture contabili e omessa presentazione delle dichiarazioni.