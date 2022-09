Scontro tra una moto e un furgone: 53enne elitrasportato

Incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi, in via Volla a Piedimonte San Germano. A scontrarsi, per cause ancora in via di accertamento, è stato un furgone e una moto. Ad avere la peggio il conducente della due ruote che ha riportato alcune fratture, e per questo, è stato elitrasportato all'Umberto Primo di Roma. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.