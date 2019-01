Ultimo aggiornamento: 21:07

Ancora un incidente questa mattina intorno alle 12 lungo la via Santa Cecilia, località Roana in territorio di Ferentino a pochi metri dall'uscita Santa Cecilia della superstrada Ferentino-Frosinone-Sora. Per cause al vaglio della polizia stradale si sono scontrati un Tir che stava per prendere la superstrada ed una Volkswagen Golf con due 40enni del posto a bordo. L'impatto è stato tremendo e la Golf ridotta ad ammassi di lamiera. Bilancio pesante, i due occupanti dell'auto portati entrambi in Ospedale. L'uomo alla guida è stato giudicato in gravi condizioni anche se non rischia la vita mentre l'uomo sul lato passeggero ha riportato ferite lievi. Illeso il conducente del Tir. Sul posto oltre alle ambulanze del 118 la polizia stradale, pompieri ed il soccorso. Il traffico è andato subito in tilt. Non è stato infatti facile rimuovere i mezzi dalla carreggiata e solo dopo un paio di ore tutto è tornato alla normalità. Proteste da parte di automobilisti e residenti per quanto riguarda la sicurezza dell'importante arteria. A pochi metri di distanza il comune di Ferentino ha previsto per il 2019 la realizzazione di una rotatoria con tronco stradale di collegamento al popoloso quartiere Roana. In piu' per quanto riguarda la superstrada in territorio di Ferentino i due autovelox fissi posizionati in entrambe le direzioni con limite a 90km/h dovrebbero entrare in funzione da lunedì.