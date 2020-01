Spettacolare incidente, ma per fortuna niente di grave per i due conducenti. E' accaduto oggi pomeriggio sulla Monti Lepini all'altezza di Giuliano di Roma. Coinvolti due veicoli, una Opel e un'Audi. Nello scontro è rimasto ferito un cinquantottenne di Viterbo che viaggiava sulla Opel Astra. L'uomo è stato aiutato dai vigili del fuoco ad uscire dalla vettura per poi essere affidato al 118. Poi è stato portato in ospedale dove eprò le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA