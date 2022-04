Scontro tra due auto ad Esperia, donna in ospedale e tre bambini coinvolti

Un'auto completamente distrutta con a bordo una donna e tre bambini. Attimi di paura nel tardo pomeriggio di giovedì ad Esperia, lungo l’arteria che collega il centro del paese con la frazione di Monticelli. A scontrarsi sono state due utilitarie: una Fiat Seicento e una Smart, entrambe le vetture guidate da due donne del posto. Illesa la ragazza alla guida della Smart; conseguenze più gravi, invece, per la signora che con a bordo tre bimbi, viaggiava nella Fiat Seicento.

Subito sono stati allertati i soccorsi del 118 e dall’ospedale Santa Scolastica di Cassino è stata allertata anche un auto medica. Per la donna alla guida della Seicento si è reso necessario il trasferimento in ospedale viste le ferite riportate ma non è comunque in pericolo di vita. Nessuna grave conseguenza per i piccoli, solo tanto spavento.

Sul posto tre pattuglie dei carabinieri per fare gli accertamenti del caso e risalire all’esatta dinamica del sinistro. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre alcuni dei feriti dal groviglio di lamiere.