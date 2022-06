Scontro sulla Superstrada Cassino-Formia tra auto e moto. Centauro finisce all'Umberto I

Un incidente tra un'auto e una moto questa mattina a Cassino sulla Superstrada che collega la Città Martire a Formia. Il sinistro si è verificato poche centinaia di metri prima del casello autostradale e più precisamente nei pressi del noto locale "Il Varlese". Una macchina, una Lancia y con a bordo un uomo di Cassino, stava uscendo proprio dal locale quando, per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale di Cassino, al momento di immettersi sulla carreggiata si è scontrata con un motociclista residente provincia di Latina. Ad avere la peggio è stato il centauro, trasferito in eliambulanza all'Umberto I di Roma. Non è in pericolo di vita ma ha comunque riportato diverse ferite, soprattutto agli arti inferiori. Nessuna grave ferita per l'automobilista