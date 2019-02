© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due feriti, per fortuna non gravi, e notevoli disagi per gli automobilisti che transitavano lungo la zona. Questo il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato ieri mattina ad Anagni lungo la via Casilina, una strada purtroppo non nuova a fatti del genere. Tutto è successo poco dopo le 9. Per motivi ancora da appurare due auto, una Clio ed una Panda, si sono scontrate nei pressi di un bivio. Probabilmente una precedenza non rispettata sarebbe all’origine dello scontro. I due automobilisti, una giovane ed un uomo anziano, sono rimasti sul posto fino all’arrivo della polizia locale e del 118. Per loro, per fortuna, solo ferite superficiali. La circolazione lungo la strada è andata avanti a singhiozzo per parecchi minuti, prima che tutto tornasse alla normalità. L’incidente, come capita in questi casi, ha rinfocolato le polemiche sulla pericolosità di un tratto stradale spesso teatro di incidenti simili.