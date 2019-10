Scontro sulla Casilina a Castrocielo: un morto

Scontro fra due auto e una apecar: muore un 88enne di Castrocielo. L'incidente è avvenuto sulla via Casilina a confine tra Aquino e Castrocielo. Sul posto è atterrata anche un'eliambulanza, ma per il pensionato non c'è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa per buona parte della mattinata e sul posto hanno operato i carabinieri della stazione di Aquino, diretti dal maresciallo Sergio Parrillo. © RIPRODUZIONE RISERVATA