Scontro mortale questa notte in via Armando Fabi a Frosinone. Pesante il bilancio: un morto e più ferti, coinvolto anche un bambino di 10 anni. Il morto si chiama Ernesto Caperna, di 53 anni. Sul posto anche i vigil idel fuoco per estrarre il deceduto dalle lamiere. Indagini affidate ai carabinieri.

