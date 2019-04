Scontro frontale sulla superstrada Sora-Cassino: due morti, grave una bimba di sei mesi

Due morti e una bambina di sei mesi in gravi condizioni. Questo il drammatico bilancio di un incidente che si è verificato alle 20.45 sulla superstrada Sora-Cassino, nei pressi della galleriadi Atina. Due auto, una Lancia Y e una Suzuki, si sono scontrate frontalmente. Morti sicuramente due passeggeri della suzuky. Un terzo passeggero portato in ospedale a Cassino. Tutti e tre i passeggeri dalla Lancia Y, la famiglia di Atina, sono stati condotti in ospedale a cassino. Il bambino di sei mesi sarà trasferito in un ospedale di Roma. Ultimo aggiornamento: 21:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA