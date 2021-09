Venerdì 24 Settembre 2021, 11:35

Grave incidente stradale questa mattina poco dopo le 8 sulla strada provinciale via Ravano a Pontecorvo. Ad impattare un'auto e un trattore. A rimanere ferito in maniera grave è stato un uomo del posto che era alla guida dell'auto.

In zona è atterrata l'eliambulanza che ha traferito il ferito in un ospedale romano a causa di un trauma cranico. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo.