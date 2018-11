© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesimo incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 16,30 lungo la Via Casilina in territorio di Ferentino, in direzione Anagni. Tratto di strada già purtroppo noto alla cronaca per i numerosi incidenti anche molto gravi che si sono succeduti nel corso degli anni. Per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Anagni questo pomeriggio si sono scontrate una piccola utilitaria Nissan condotta da una trentenne del posto che viaggiava in direzione A nagni ed uno scooter condotto da un 16enne ferentinate che, da una strada secondaria si immetteva sulla Casilina. Forse l'asfalto reso viscido dalla pioggia e la scarsa illuminazione in un momento di maltempo, hanno causato lo scontro. L'impatto è stato forte ed il giovane è stato sbalzato dallo scooter. Subito la ragazza alla guida della Nissan ed automobilisti di passaggio hanno lanciato l'allarme. Sul posto i carabinieri e l'ambulanza del 118. I sanitari hanno curato in loco il ragazzo. Le sue condizioni sembravano inizialmente molto gravi tanto che è stata chiamata una eliambulanza. Il mezzo però fortunatamente è ripartito senza il ragazzo che è stato trasferito all'Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Non è grave. Illesa la ragazza. Traffico in tilt. Ancora una volta denunciata dai residenti e dagli automobilisti la pericolosità della Casilina in quel tratto. Il comune di Ferentino a poca distanza dal luogo dell'incidente ha previsto una nuova rotatoria con tronco stradale di collegamento al popoloso quartiere Tofe, ma i lavori inizialmente previsti per l'anno in corso sono slittati al 2019.